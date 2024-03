Stiche und Schnitte am Hals Gefährliche Attacke in Dillingen – Tatverdächtiger (43) geht Polizei zufällig ins Netz

Mit schweren Verletzungen am Hals ist ein Mann in Dillingen Samstagnachmittag, 23. März, nach Saarlouis ins Krankenhaus gekommen. Zunächst war nicht klar, wie gefährlich die Blessuren sind. Auch vom Täter fehlte jede Spur. Die Polizei aus Saarlouis suchte nach dem Mann, der dem Opfer das angetan haben soll. Am Sonntag dann kam die überraschende Nachricht: Auf der Wache sitzt derjenige, der dafür verantwortlich gemacht wird.