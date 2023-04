„Richtigen Riecher bewiesen“ Bundespolizei hält Auto in Kleinblittersdorf an – und wird gleich dreimal fündig

Laut Informationen der Polizei kontrollierten die Beamten am Abend ein aus Frankreich kommendes Auto, in dem vier junge Männer saßen. Dabei kam anscheinend einiges zutage: Zunächst stellten die Beamten fest, dass gegen den 20-jährigen Fahrer ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Saarbrücken wegen Trunkenheit im Verkehr vorlag. Dennoch war er auf freiem Fuß, denn die Familie hatte die Geldstrafe von 2000 Euro bezahlt. Ihn erwartet nun ein weiteres Verfahren – denn er saß ohne gültigen Führerschein am Steuer.