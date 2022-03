Brandeinsätze am Sonntag : Kirkel-Limbach: Zwei Brände im selben Haus - an einem Tag (mit Fotos)

Foto: Thorsten Wolf 8 Bilder Zwei Brände im selben Haus in Kirkel-Limbach

Kirkel-Limbach Gleich zweimal hat es am Sonntag in Kirkel-Limbach an einem Haus an der Hauptstraße gebrannt. Was bisher bekannt ist.

Zuerst sorgte am Sonntagmorgen ein massiver Kaminbrand für den Einsatz aller drei Kirkeler Löschbezirke. Zusätzlich wurde auch das Drehleiter-Fahrzeug der Homburger Feuerwehr mit zwei Begleitfahrzeugen alarmiert.

Nachdem dieser erste Brand gelöscht werden konnte, kam es am Nachmittag zu einem erneuten Großalarm. Diesmal hatte sich, wahrscheinlich als nicht erkennbare Folge des ersten Brandes, im ausgebauten und völlig zugestellten Dachgeschoss ein Feuer entzündet. In der Folge stiegen schon von der Autobahn aus sichtbar große Rauchwolken auf.

Erneut mussten alle drei Kirkeler Löschbezirke ausrücken. Und auch die Homburger Drehleiter war wieder im Einsatz. Mit ihrer Hilfe wurde zur Kontrolle ein Teil des Daches im Bereich des Kamins abgedeckt. Schon zuvor hatte ein Angriffstrupp der Feuerwehr den eigentlichen Brandherd erfolgreich ausgemacht und gelöscht.