„Willst du einen Lolly haben?“ Kinderansprecher in Sulzbach – Polizei sucht Zeugen

Am Dienstag, 28. November, ist gegen 17.00 Uhr ein 6-jähriges Kind in Sulzbach im Mellinweg von einer bislang unbekannten männlichen Person im Bereich der dortigen Bushaltestelle angesprochen worden. „Das Kind wurde von der besagten Person zunächst beobachtet, als es im Mellinweg auf ein Elternteil wartete“, teilte die Polizei Sulzbach mit. „Im weiteren Verlauf sprach der Unbekannte das Kind an und fragte sinngemäß, ob es einen "Lolly" haben wolle.“ Das Kind verneinte die Frage und entfernte sich von der Örtlichkeit.