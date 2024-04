Mit Hundebildern unterwegs Kinderansprecher in Riegelsberg

Wie das Landespolizeipräsidium Saarland mitteilt, hat ein Mann am Freitag, 12. April, gegen 14.30 Uhr zwei Kinder in einem Café eines Supermarkts am Walter-Wagner-Platz in Riegelsberg angesprochen. „Hierbei erlangte die männliche Person durch Hundebilder die Aufmerksamkeit der Kinder“, hieß es.