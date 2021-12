Erneut Brand an Weihnachten in Hostenbach : Brandmelder vereitelt Schlimmeres

Eine Kerze hatte am Sonntagabend in Hostenbach ein Feuer entbrannt. Die Flammen hatten bereits auf einen Schrank übergegriffen. Foto: Ruppenthal

Hostenbach Erneut musste die Wadgasser Feuerwehr am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages zu einem Brand nach Hostenbach ausrücken. In der Hindenburgstraße war es in einem zweistöckigen Wohnhaus gegen 20.36 Uhr zu einem Brand gekommen, der wohl durch eine Kerze ausgelöst worden war.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rolf Ruppenthal

Die Flammen hatten bereits auf einen Schrank übergegriffen und drohten auf das Zimmer unter dem Dach überzuspringen.

Lesen Sie auch Einsatz für die Feuerwehr : Erneuter Wohnungsbrand in Hostenbach – zweiter Brand innerhalb weniger Tage

Bevor jedoch größerer Sachschaden entstehen konnte, war die Wadgasser Feuerwehr zur Stelle, die mit fünf Fahrzeugen und rund 30 Einsatzkräften des Löschbezirks Mitte ausgerückt war. Innerhalb weniger Minuten war das Feuer gelöscht. Wieder hat ein Rauchmelder rechtzeitig Alarm geschlagen.

Allerdings inhalierte einer der Söhne des Wohnungsinhabers beim Versuch, den Brand zu löschen, Rauchgase, sodass er vom DRK-Rettungsdienst vorsorglich zur weiteren medizinischen Betreuung in ein Krankenhaus transportiert wurde.