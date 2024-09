Unfall bei Kell am See 16-Jähriger stirbt bei Unfall nahe der saarländischen Grenze

Ein 16-Jähriger ist am Sonntag, 15. September, bei einem Verkehrsunfall nahe der saarländischen Grenze ums Leben gekommen. Wie die Polizeiinspektion Trier am Montag mitteilte, ereignete sich das Unglück gegen 19.30 Uhr in Kell am See auf einer Landstraße in der Nähe des Kreisjugendhauses.