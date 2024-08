Gutschein-System gescheitert Betrugsvorwurf nach Pleite von Keep Local – Polizei in St. Wendel muss sich mit Anzeigen befassen

Dass sie Geld vom Überbleibsel des Gutschein-Anbieters Keep Local aus St. Wendel erhalten, schließen die Betroffenen so gut wie aus. Denn wo nichts mehr zu holen ist, ist halt nichts mehr zu holen – sind die meisten wohl überzeugt. Doch damit wollen sich einige von ihnen nicht zufriedengeben. Nach der ersten Ankündigung einer um einige 100 Euro geschädigten Familie aus Nohfelden gegenüber der SZ-Redaktion, dennoch Anzeige zu erstatten, sind der Polizei in der nordsaarländischen Kreisstadt mittlerweile weitere Fälle bekannt.