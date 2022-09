Besitzer gesucht : Feuerwehr Dudweiler rettet Kater aus Motorraum

Dudweiler Ein rot getigerter Kater hatte es sich in warmen Motorraum gemütlich gemacht. Die Feuerwehr Dudweiler musste das Tier retten. Jetzt wird nach dem Besitzer gesucht.

Ein ungünstiges Plätzchen, um sich aufzuwärmen, hat sich ein rot getigerter Kater am Mittwoch ausgesucht. Das Tier hat sich in einem Motorraum eines Autos verkrochen und reiste von Saarbrücken bis Dudweiler als blinder Passagier mit. Ihm ist glücklicherweise, nach Aussage der Tierklinik Elversberg, dabei nichts zugestoßen.

Dennoch musste der Kater von der Feuerwehr aus dem Motorraum gerettet werden, weil er aus eigenen Kräften nicht mehr herauskam. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr Dudweiler auch der Gerätewagen Tierrettung der Feuer- und Rettungswache 2 der Berufsfeuerwehr, heißt es in einem Facebook-Post der Freiwilligen Feuerwehr Saarbrücken.

Nach der geglückten Rettung wurde der Kater, der auf ein Alter von zehn Jahren geschätzt wird, in die Tierklinik nach Elversberg gebracht. Dort konnten Verletzungen ausgeschlossen werden.

Jetzt wird der Besitzer oder die Besitzerin des rot getigerten Katers gesucht. Wer den Kater kennt oder vermisst, kann sich per E-Mail unter ueberweisung@tierklinik-elversberg.de an die Tierklinik in Elversberg melden.