Feuerwehreinsatz an Heiligabend Kaminbrand in Primstal – Flammen schlugen aus Schornstein

Die Feuerwehr wurde am gestrigen Heiligabend, 24. Dezember, um 16.14 Uhr zu einem Einsatz in Primstal gerufen. Grund sei ein vermeintlich brennender Dachstuhl in der Langheckstraße gewesen. Bei der Ankunft am Einsatzort stellten die Feuerwehrkräfte jedoch fest, dass nicht der Dachstuhl, sondern ein Kamin brannte. Ein Augenzeuge hatte berichtet, dass das Feuer im Kamin zuvor durchgezündet hatte und zeitweise Flammen aus dem Schornstein schlugen.