Öffentlichkeitsfahndung Junge (14) aus Dillingen vermisst – Polizei bittet um Hinweise

Ein 14-jähriger Junge aus Dillingen im Landkreis Saarlouis wird seit Freitag, 28. Juni, vermisst. Der Kriminaldienst der Polizeiinspektion Saarlouis hat bislang keine Spur, wo der Vermisste sein könnte. Deshalb hat die Polizei am Donnerstag, 18. Juli, eine Vermisstensuche veröffentlicht. Zuletzt gesehen wurde der 14-jährige Jason Leinenbach demnach am 28. Juni in der Wohnung der Eltern.