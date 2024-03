Immer wieder zugeschlagen Nach drei angeblichen Attacken in Neunkirchen-City – Polizei fasst Intensivtäter (14)

Neunkirchen · Gleich dreimal hat die Polizei in Neunkirchen am Freitag ausrücken müssen. An drei Zwischenfällen soll ein und derselbe Junge (14) beteiligt gewesen sein. Die Fahnder kennen ihn bereits seit langem.

02.03.2024 , 00:20 Uhr

Polizei fasst jugendlichen Intensivtäter in Neunkircher City. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcus Brandt