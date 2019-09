Fahrzeuge brannten in Neunkirchen und Elversberg : 70 000 Euro Sachschaden bei zwei Bränden

Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

Neunkirchen In Neunkirchen und Elversberg haben am Samstag Fahrzeuge gebrannt. Zunächst wurde um 0.12 Uhr ein PKW-Brand in der Herrmannstraße in Neunkirchen mitgeteilt. Bei Eintreffen der Polizei stand das Auto bereits in Flammen.

Das Auto parkte in einer Grundstückseinfahrt, das in unmittelbarer Nähe befindliche Anwesen musste vorübergehend geräumt werden. Der Halter gab an, das Auto am Freitag, 7. September, zwischen 17 und 18 Uhr abgestellt zu haben. Das Feuer wurde durch die freiwillige Feuerwehr Neunkirchen gelöscht. Der Sachschaden beträgt etwa 60 000 €. Kurze Zeit später um 0.39 Uhr kam es erneut durch die Leitstelle zur Mitteilung eines erneuten Brandes. Diesmal brannte ein Motorroller in der Straße Große Bergstraße in Spiesen Elversberg. Bei Eintreffen der Polizei vor Ort stand der Motorroller bereits in Vollbrand. Der Roller wurde zerstört. Des weiteren wurden die Fassaden von zwei angrenzenden Wohnanwesen beschädigt. Der Brand wurde durch die freiwillige Feuerwehr Spiesen-Elversberg gelöscht. Es entstand ebenfalls kein Personenschaden. Durch Zeugen vor Ort wurde bekannt, dass der Roller seit einem Jahr nichtmehr zugelassen und auch nichtmehr genutzt wurde. Auch hier wurden polizeiliche Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10 000 Euro. Derzeit prüft die Polizei, ob es einen Tatzusammenhang zwischen beiden Bränden gibt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen, Tel.: (0 68 21) 20 30

(kip)