Unfall auf der L 130 Frontalcrash zwischen Hirzweiler und Urexweiler mit zwei Verletzten

Ein 67-jähriger Mann aus Marpingen fuhr mit seinem PKW in Richtung Urexweiler und geriet dabei in den Gegenverkehr. Dort kollidierte der Fahrer mit einem entgegenkommenden PKW eines 64-Jährigen aus Illingen. Beide Fahrer wurden verletzt und mithilfe eines Rettungswagens und eines Hubschraubers zur weiteren Versorgung in Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden, die Leitplanken wurden durch den Unfall ebenfalls beschädigt.