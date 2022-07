Nach jahrelangen Ermittlungen : Mafia-Doppelmord: Spezialkräfte der Saar-Polizei schnappen mutmaßlichen Täter in Illingen

Update Illingen Das mutmaßliche Clan-Mitglied soll sich ins Saarland abgesetzt haben. Doch das half nichts. Zehn Jahre nach den tödlichen Schüssen auf zwei Männer in Süditalien soll er jetzt ausgeliefert werden. Wobei es bei dem Mord gegangen sein soll.

Organisierte Kriminalität auf ihre brutalste Art und Weise wirft auch ihre Schatten bis ins Saarland. In diesem Zusammenhang haben die Fahnder jetzt in Illingen zugeschlagen. Sie fassten einen Mann, dem Doppelmord in seiner süditalienischen Heimat vorgeworfen wird.

Konkret: Der Beschuldigte soll am am Nachmittag des 21. Januars 2012 in Grumo/Süditalien zwei Kontrahenten niedergestreckt haben. Er hatte auf offener Straße mit einer Pistole (neun Millimeter Kaliber) auf die beiden 24 und 38 Jahre alten Männer geschossen. Der mutmaßliche Täter, offenbar selbst Mitglied eines Mafia-Clans, habe somit im blutigen Streit die Kontrolle über den Drogenmarkt in seiner Heimatstadt abstecken wollen.