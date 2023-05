Vorfall bei Idar-Oberstein Frau bringt Kind auf Landstraße zur Welt – und wehrt sich gegen helfende Polizisten

Eine junge Frau hat auf dem Parkplatz einer Landstraße bei Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz ein Kind geboren. Die 31-Jährige verweigerte allerdings medizinische Hilfe und widersetzte sich den Beamten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nach der Geburt am Dienstag habe die Mutter „eine nicht unerhebliche Menge Blut“ verloren. Sie habe sich selbst versorgen wollen und die Herausgabe ihrer Personalien verweigert.