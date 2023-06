Polizei sucht nach Hinweisen Hündin durch ausgelegten Giftköder in Fischbach vergiftet

Es ist ein Albtraum für jeden Hundebesitzer: Der geliebte Vierbeiner frisst einen Giftköder, wird danach krank oder stirbt sogar daran. So ein Vorfall hat sich am vergangenen Wochenende in Fischbach ereignet. Wie die Polizei in Sulzbach am Morgen mitteilte, war eine Frau mit ihrer zweijährigen Hündin, ein Australian Sheperd in Fischbach, Bereich des Netzbachweihers, spazieren gegangen.