Einsatz für die Feuerwehr : Erneuter Wohnungsbrand in Hostenbach – zweiter Brand innerhalb weniger Tage

Es war der zweite Brand innerhalb weniger Tage in Hostenbach. Erneut musste die Feuerwehr Wadgassen gegen Flammen ankämpfen. Auch diesmal hat ein kleines Gerät wohl schlimmeres verhindert.

Erneut ist die Wadgasser Feuerwehr am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages zu einem Brand nach Hostenbach ausgerückt. In der er Hindenburgstraße war es in einem zweistöckigen Wohnhaus gegen 20:36 Uhr am Sonntag zu einem Brand gekommen. Dieser wurde wohl durch eine Kerze ausgelöst. Die Flammen hatten bereits auf einen Schrank übergegriffen und drohten auf das Zimmer unter dem Dach überzuspringen.