Verfolgungsjagd über die A8 Audi-Fahrer flüchtet vor EM-Grenzkontrolle – und crasht in Limbach

Der 21-jährige Homburger, der wegen mehrerer Eigentums- und Verkehrsdelikte polizeibekannt ist, gab an, den Audi gefahren zu haben. Ihm und seinen beiden Mitfahrern werden jetzt eine ganze Reihe an Rechtsbrüchen vorgeworfen – die Polizei hat Ermittlungsverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Verbotenem Kraftfahrzeugrennen, Unfallflucht und weiteren Delikten eingeleitet. Auch ein Verdacht auf Drogeneinfluss steht im Raum und wird jetzt durch Bluttests abgeklärt.