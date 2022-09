Nach Suspendierung : Vorwurf der sexuellen Belästigung – Staatsanwaltschaft ermittelt erneut gegen Homburger HNO-Klinikchef

Acht Monate lang war der Klinikchef der HNO in Homburg suspendiert. Dann kehrte der Arzt im vergangenen Jahr zurück. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft erneut.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt erneut gegen den Direktor der Hals-Nasen-Ohren-Klinik am Uniklinikum in Homburg. Das bestätigte diese am Dienstag dem SR. Demnach geht es um den Verdacht der sexuellen Belästigung. Der Arzt soll zwei Ärztinnen an die Brust gefasst haben.