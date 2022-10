Polizei sucht nach Hinweisen : Rollerfahrer liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Homburger Polizei

Homburg Beamte der Polizei in Homburg haben sich am Samstag eine Verfolgungsfahrt mit einem Rollerfahrer geliefert. Was dazu bisher bekannt ist.

Die Polizei in Homburg hat sich eine Verfolgungsfahrt mit einem Rollerfahrer geliefert. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Eine Streife wurde demnach am Samstagmittag, 1. Oktober, gegen 12 Uhr auf den Roller aufmerksam und wollte diesen kontrollieren.

Daraufhin flüchtete der Fahrer über die Homburger Ortschaften Sanddorf und Bruchhof und missachtete dabei mehrere Verkehrsregeln.

Im Bereich der Kaiserslauterer Straße endete dann die Verfolgungsfahrt, als er über einen Fahrradweg entkam. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die entweder durch den Rollerfahrer gefährdet wurden oder Angaben zu der Verfolgungsfahrt machen können.