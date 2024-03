Homburg-Bruchhof Quadfahrerin (58) bei Unfall schwer verletzt – Autofahrer flieht

In Homburg-Bruchhof wurde am Freitagnachmittag eine Quadfahrerin bei einem Unfall schwer verletzt. Ein bislang unbekannter Autofahrer, wahrscheinlich in einem dunklen Fahrzeug, war auf der Kaiserslauterer Straße in Fahrtrichtung Bruchmühlbach-Miesau unterwegs, als er um 14.16 Uhr plötzlich abbremste.