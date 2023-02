Alkoholisiert und ohne Führerschein in geklautem Auto : Autofahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei durch Homburg

Homburg In der Nacht auf Samstag raste ein Autofahrer durch Homburg und Umgebung, die Polizei auf seinen Fersen. Er war betrunken, ohne Führerschein und mit falschen Kennzeichen unterwegs – in einem gestohlenen Auto.

Eine fast halbstündige Verfolgungsfahrt mit der Polizei lieferte sich ein Autofahrer in der Nacht auf Samstag, 11. Februar, in Homburg. Das teilt die Polizeiinspektion Homburg mit.

Demnach war ein 31-jähriger Mann aus dem Saarpfalz-Kreis in Homburg in einem silbernen Hyundai unterwegs – mit einem Homburger Kennzeichen, auf das das Auto gar nicht zugelassen war. Laut Polizeiangaben ignorierte der Fahrer in der Beethovenstraße Anhaltesignale der Polizei und flüchtete in Richtung Kaiserstraße. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf.