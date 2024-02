Mann zeigt sich entblößt vor Frau Homburg: Polizei fahndet nach Exhibitionist

In der Nacht von Montag, 26. Februar, auf Dienstag, 27. Februar, kam es gegen Mitternacht in der Straße „Steinhübel“ in Homburg zu einem Fall von Exhibitionismus. Dies teilt die Polizei mit. Dabei kam ein bislang unbekannter Täter einer Frau entgegen, ließ zwischen zwei Fahrzeugen seine Hose herunter und stellte sich mit entblößtem Glied vor die Geschädigte.