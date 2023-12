Feuerwehr rettet Bewohner Brand in Mehrfamilienhaus in Homburg-Erbach – sieben Menschen verletzt

Homburg-Erbach · In Homburg-Erbach kam es am Nachmittag zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Sieben Menschen wurden verletzt. Die Feuerwehr konnte einige Bewohner gerade noch rechtzeitig retten.

06.12.2023 , 17:00 Uhr

Foto: dpa/Monika Skolimowska