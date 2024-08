24 Gäste evakuiert Brand im Homburger Schlossberghotel – ein Mitarbeiter verletzt

Homburg · Im Schlossberghotel in Homburg ist am frühen Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Ein Mitarbeiter wurde verletzt. Was bislang bekannt ist.

20.08.2024 , 08:00 Uhr

(Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat