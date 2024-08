Einmündungsbereich Meerwiesertalweg/An der Trift Hoher Schaden nach Unfall in Saarbrücken – drei Menschen verletzt (Fotos)

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstagabend, 24. August, an der Einmündung Meerwiesertalweg/An der Trift in Saarbrücken ereignet. Dabei sind Renault-Twingo und ein Range Rover gegen 22.45 Uhr zusammengestoßen. Das teilte ein Sprecher der Polizei Saarbrücken-Stadt mit.