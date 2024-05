Feuerwehr im Dauereinsatz Wassermassen treffen Kleinblittersdorf – Grundschule geschlossen

Aktuell regnet es an diesem Freitagmorgen immer noch stark und alle hoffen auf ein baldiges Ende des Regens. Am Schlimmsten hat es mal wieder die Scherbachstraße in Kleinblittersdorf getroffen. Dort lief das meiste Wasser den Berg hinunter und holte wie schon 2018 Geröll und Schotter mit sich. Anders als damals waren die Wassermassen bislang noch nicht so stark, dass Autos weggespült wurden. Die Feuerwehr von Kleinblittersdorf hat für die Scherbachstraße mittlerweile eine eigene Hochwasser-Vorrichtung angeschafft, um das Wasser, das aus dem Wald kommt, gezielter in den Kanal zu leiten. Allerdings kam das Wasser am Freitagmorgen so schnell, dass die Vorrichtung zunächst nicht komplett aufgebaut werden konnte.