Flaschenwürfe und Angriff auf Polizeibeamte Polizei zieht Bilanz nach Hochrisikospiel FCS gegen Preußen Münster

Im Ludwigsparkstadion in Saarbrücken ist es am Samstag, 2. Dezember, um 14.00 Uhr, zum Drittliga-Duell zwischen dem 1. FC Saarbrücken gegen den SC Preußen Münster gekommen. „Am späten Vormittag kam es durch das als Hochrisikospiel eingestufte Fußballspiel zu einem erhöhten Reisendenaufkommen am Hauptbahnhof in Saarbrücken“, teilte die Bundespolizeiinspektion Saarbrücken am Abend mit.