Feuerwehr mit ABC-Zug vor Ort : Mysteriöser Tod zweier Kanarienvögel in Holz: Verdacht fällt auf Raclette-Grill

Holz Schock beim Raclette-Essen im Heusweiler Ortsteil Holz. Dort fielen am Samstagabend beide Kanarienvögel einer Familie von der Stange und starben kurz darauf.

Kurz vor 21 Uhr am Samstagabend aß eine Familie in ihrem Haus in Holz Raclette. Plötzlich fielen nacheinander die beiden Kanarienvögel in ihrem Käfig von der Stange. Die Tiere waren nicht mehr zu retten. Kurz war auch ein seltsamer Geruch wahrnehmbar. Die Bewohner verließen das Haus und riefen von den Nachbarn aus die Feuerwehr. Als diese eintraf, war der Geruch verschwunden. Messgeräte schlugen nicht an. Dasselbe galt für den Gaswarner und den Kohlenmonoxid-Melder im Keller des Hauses.