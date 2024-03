Tierischer Einsatz Feuerwehr rettet Hündin Emma aus Dachrinne in Heusweiler

Tierischer Einsatz am Donnerstag, 14. März, in Heusweiler: Rettungskräfte der Feuerwehr Heusweiler haben am Morgen gegen 9 Uhr einen Hund aus einer Dachrinne gerettet. Über ein offenes Dachfenster einer Wohnung war der Hund zuvor vermutlich in die Dachrinne geklettert, kam dann aus dieser aber nicht mehr selbst heraus.