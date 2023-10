Polizei sucht Zeugen Fahrradfahrer (65) schwer verletzt – Unfallverursacher entfernt sich vom Unfallort

Ein Fahrradfahrer (65) aus Heusweiler ist am 23. Oktober gegen 18.30 Uhr bei einem Unfall in Heusweiler (Ortsteil Holz) schwer verletzt worden. Das teilte ein Sprecher der Polizei in Völklingen mit. Demnach überholte ein Auto den 65-Jährigen in der Straße Am Heidstock und scherte aufgrund von Gegenverkehr vor dem Radfahrer ein und musste seine Geschwindigkeit verringern.