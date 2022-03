Einsturzgefährdet : Haus in Wemmestweiler brennt aus – Verdacht auf Brandstiftung

Haus in Wemmestweiler brennt aus – Verdacht auf Brandstiftung

Am späten Abend hat es im Saarland erneut gebrannt. Ein Haus in Wemmetsweiler war betroffen. Die Polizei vermutet dahinter Brandstiftung.

Am Mittwochabend gegen 9 Uhr hat ein Haus im Kreis Neunkirchen gebrannt. Wie die Polizeiinspektion Neunkirchen auf Anfrage der Saarbrücker Zeitung mitteilt, befindet sich das Gebäude im Bereich der Ambrosiusstraße. Die Straße musste laut Polizei voll gesperrt werden. Das Haus selbst ist einsturzgefährdet.

Seit Jahren soll das Gebäude unbewohnt sein und leer stehen. Bereits einige stunden zuvor hat es im Kreis Neunkirchen einen ähnlichen Vorfall gegeben. Gegen 5 Uhr am Mittwochmorgen stand ein leer stehendes Gebäude in Wiebelskirchen teilweise in Vollbrand. Mehr dazu lesen Sie hier.