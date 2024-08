Hoher Schaden Haus in St. Wendel steht in Flammen – Großeinsatz für Feuerwehr

Zu einem Hausbrand ist es in St. Wendel im Saarland gekommen. Das Unglück ereignete sich am Sonntag, 25. August, gegen 18.40 Uhr. „In der Hospitalstraße stand ein Haus im Inneren in Flammen“, teilte eine Sprecherin der Polizeiinspektion St. Wendel auf Anfrage der SZ mit. Ein Nachbar hatte Qualm aus dem betreffenden Haus bemerkt und die Rettungskräfte verständigt.