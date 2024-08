Nach lautem Knall brach Feuer aus Haus in Eppelborn steht in Flammen – was bislang bekannt ist

In einem Wohnhaus in Eppelborn ist am Freitagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Zuvor soll es eine Art Explosion gegeben haben. Was bisher bekannt ist.

30.08.2024 , 16:43 Uhr

Foto: dpa/Niklas Treppner

Von Michelle Soulier Crossmedia Volontärin