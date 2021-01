Zu großer Andrang am Wochenende : Zufahrt zum Peterberg gesperrt – Verkehrssituation zeitweise „chaotisch“

Der Parkplatz am Peterberg. Foto: B&K/Bonenberger / B&K

Update Thalfang/Braunshausen/Tholey Viele Ausflugswillige, hohes Verkehrsaufkommen und besorgte Behörden: In den Wintersportgebieten der Region wird der Andrang der Tagestouristen unterschiedlich und von Tag zu Tag neu bewertet.

(dpa/sop) Wegen großen Besucherandrangs ist die Zufahrt zum Wintersportgebiet am Peterberg bei Braunshausen (Kreis St. Wendel) von Samstagabend an vorerst gesperrt. Braunshausens Ortsvorsteher Heinz-Peter Koop (SPD) bestätigte die Sperrung. Trotz der Sperrung des Parkplatzes am Peterberg sei der Andrang am Sonntag aber ähnlich stark wie am Samstag gewesen: „Die Lage ist etwas angespannt“, sagte eine Sprecherin der Polizei. Auch mit Blick auf die Einhaltung der Corona-Regeln sei die Situation „sehr unbefriedigend gewesen“, sagte Koop auf Anfrage. Seit dem Jahreswechsel sei der Andrang so groß, dass viele Menschen Abstandsregeln nicht einhalten konnten. Wie es in der kommenden Woche weitergehe, müssten am Montag die Verantwortlichen entscheiden.

Überlastet waren auch die Parkplätze am Ringwall Otzenhausen nach Auskunft der Polizei. Die Parkplätze am Schaumberg wurden nur zum Teil geschlossen. „Es ist viel los, aber es ist nicht chaotisch“, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagnachmittag. Ein Sicherheitsdienst habe Ausflügler zu den mittleren, offenen Parkplätzen passieren lassen. Die Zufahrt zum Schaumberg werde nach Angaben der Gemeinde Tholey ab der Jugendherberge an Wochenenden von 10 bis 16 Uhr kontrolliert und sei nur eingeschränkt möglich.

Die Hauptzufahrt zum Wintersportgebiet Erbeskopf im Hunsrück bleibt womöglich auch in der kommenden Woche gesperrt. Momentan sei die Situation zwar überschaubar, wie ein Sprecher der Polizei in Morbach (Kreis Bernkastel-Wittlich) am Samstag sagte. „Würden Beamte aber nicht die Zufahrt kontrollieren, wäre dort oben sicher mehr los“, fügte er hinzu. Seit vergangenen Dienstag ist die Landesstraße 164 zum höchsten Berg von Rheinland-Pfalz (816 Meter) tagsüber zwischen 8.30 Uhr und 16 Uhr gesperrt, um chaotische Verkehrsverhältnisse aufgrund hoher Besucherzahlen zu verhindern. Die Hauptzufahrt zum Erbeskopf war, wie auch die Zufahrtsstraßen zu den Wintersportgebieten Schwarzer Mann und Wolfsschlucht bei Prüm (Eifelkreis Bitburg-Prüm), zunächst bis Sonntag gesperrt.

Auf dem Erbeskopf sind Lifte jetzt zwar nicht in Betrieb, dennoch seien dort auch am Samstag Ausflügler zu Fuß unterwegs gewesen. Allerdings deutlich weniger als etwa vergangenen Montag, als tausende Menschen auf den Erbeskopf geströmt waren. Nachdem sich die Situation auch über den Neujahrstag und am Samstag beruhigt hatte, müsse nun abgewartet werden, wie sich die Lage weiterhin entwickle, sagte der Polizeisprecher. „Es ist vorstellbar, dass der Andrang nach einer Aufhebung der Sperrung wieder zunimmt und wir dort einen Corona-Hotspot haben“, gab er zu bedenken.

(dpa)