Bordell betroffen : Mann mit Messer bewaffnet: Großer Polizeieinsatz am Hauptbahnhof in Saarbrücken

Foto: Brandon Lee Posse/Brandon Lee 6 Bilder Fotos von Polizeieinsatz am Hauptbahnhof Saarbrücken

Update Großer Polizeieinsatz in der Innenstadt von Saarbrücken am Donnerstagabend: Ein Mann betrat bewaffnet ein Bordell am Hauptbahnhof. Mittlerweile wurde er festgenommen.

Ein mit Messer bewaffneter Mann hat einen Großeinsatz in Saarbrücken ausgelöst. Er hatte offenbar mit Messer das Bordell „Eroscenter“ am Hauptbahnhof in der Kaiserstraße betreten. Das bestätigte die Polizei der SZ.

Das SEK war im Einsatz. Der Mann wurde mittlerweile festgenommen. Die Bedrohungslage am Hauptbahnhof ist laut Polizei beendet. Das Gebäude wird jedoch weiterhin durchsucht.

Nach dem Mann, der den Einsatz ausgelöst hat, soll schon den ganzen Tag gefahndet worden sein.

Schwer bewaffnete Polizisten sind im Einsatz. Die Absperrung betraf den Bereich zwischen Europa-Galerie, Shisha-Lounge und Galeria-Parkhaus, wie eine SZ-Reporterin von vor Ort berichtete. Der Bahnhof war während der Sperrung nur von der Nordseite erreichbar.