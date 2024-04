Auch Feuerwehr im Einsatz Hangrutsch unterhalb einer Halle – Polizei sperrt Straße in Neunkirchen-City

Hangrutsch in Neunkirchen: Dazu ist es Dienstagmittag, 2. April, gekommen. Mehrere Hilfsdienste wurden alarmiert. Die Polizei musste die betroffene Straße in der Innenstadt in beide Richtungen sperren. Das bestätigt ein Sprecher auf SZ-Anfrage. Beobachter befürchteten anfangs Schlimmeres. So sahen sie ein oberhalb der Abrutschstelle stehendes Gebäude in Gefahr.