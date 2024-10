Hohe Rauchsäule am Nachthimmel Handwerker-Transporter steht am Bahnhof Sulzbach in Flammen (mit Fotos)

Sulzbach · In Sulzbach ist es in der Nacht zum Dienstag zu einem Brand am Bahnhof gekommen. In der Ladestraße stand ein Transporter in Flammen. Es war eine hohe Rauchsäule am Nachthimmel zu sehen.

08.10.2024 , 06:45 Uhr

Link zur Paywall Transporter steht am Bahnhof Sulzbach in Flammen 9 Bilder Foto: Thorsten Kremers

Von Rüdiger Fröhlich Seitenmanager und Online-Redakteur