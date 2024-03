Polizei nimmt Verfolgung auf Bei der Vollstreckung eines Haftbefehls in Losheim – Mann (42) nimmt durch Hintertür Reißaus

Losheim am See · Am Samstagvormittag wollen mehrere Einsatzkräfte in Losheim-Wahlen einen Mann festnehmen, der per Haftbefehl gesucht wird. Doch der nimmt durch die Hintertür Reißaus. Die Polizei nimmt sofort die Verfolgung zu Fuß auf.

09.03.2024 , 15:52 Uhr

Foto: dpa/Johannes Neudecker