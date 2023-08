Vorfall in der Gemeinde Großrosseln Großeinsatz am Wildpark in Karlsbrunn – zwei Menschen durch Gewaltdelikt schwer verletzt

Update | Großrosseln · Bei einer Messerstecherei am Wildpark in Karlsbrunn in der Gemeinde Großrosseln sollen am Samstagabend zwei Menschen schwer verletzt worden sein. Viele Einsatzkräfte waren vor Ort, ein Hund musste eingefangen werden.

27.08.2023, 12:50 Uhr

Zwei Menschen bei Messerstecherei am Wildpark in Karlsbrunn schwer verletzt 14 Bilder Foto: BeckerBredel

Von Niklas Folz und BeckerBredel

Einen großen Einsatz von Rettungskräften und Ermittlern der Polizei gab es am Samstagabend am Wildpark in Karlsbrunn in der Gemeinde Großrosseln. Laut ersten Informationen soll es hier zu einer Messerstecherei gekommen sein. Zwei Menschen sollen schwer verletzt sein, ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.