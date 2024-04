Täter auf der Flucht Unbekannte sprengen Geldautomaten in zwei Bankfilialen in Großrosseln

Großrosseln · In zwei Bankfilialen in Großrosseln wurden in den frühen Morgenstunden Geldautomaten gesprengt. Mehrere Anwohner alarmierten kurz nach vier Uhr die Polizei. Was bislang bekannt ist.

17.04.2024 , 07:14 Uhr

Von Julia Franz mit dpa Online-Redakteurin