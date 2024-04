Täter auf der Flucht Unbekannte sprengen drei Geldautomaten in Großrosseln – Polizei sucht Zeugen (Fotos)

Bislang noch unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch, 17. April, Geldautomaten in zwei gegenüberliegenden Bankfilialen (Sparkasse sowie Volksbank) in Großrosseln im Regionalverband Saarbrücken in der Emmersweilerstraße, Einmündung Bahnhofstraße, gesprengt. Die Täter seien mit einem dunklen Pkw geflohen, teilte die Polizei am Morgen mit. Zeugen berichteten von mehreren Personen, die kurz nach den Explosionen mit einem dunklen Auto, möglicherweise einem Kombi der Marike Audi, in Richtung Emmersweiler geflüchtet seien. Da die Täter über die Grenze nach Frankreich geflohen sein können, wurden auch die angrenzenden Bundesländer und Frankreich in die Fahndung mit einbezogen.