Grausige Entdeckung : Großer Polizeieinsatz: Mann in Nalbach getötet

Foto: dpa/Carsten Rehder

Nalbach Eine grausige Entdeckung machten Feuerwehr und Polizei am Freitagabend in Nalbach: Nach einem Notruf fanden sie in einem Wohnhaus einen Toten. Die Polizei spricht von einem Tötungsdelikt – und hat zwei Verdächtige.

Nach einer Mitteilung über Notruf eilen am Freitagabend kurz vor 22 Uhr Polizei, DRK-Rettungsdienst und Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus in der Hubertusstraße in Nalbach. Polizisten mit gezogenen Waffen lassen die Tür zu einer Wohnung von der Feuerwehr Nalbach mit Gewalt aufbrechen und sprechen von „Gefahr im Verzug“. Die Beamten haben Hinweise auf eine Gewalttat und wollen schnellstens in die Wohnung. Nachbarn stehen auf der Straße und schildern bildhaft, dass Polizeibeamte das Appartement in der Hauptdurchgangsstraße von Nalbach stürmen, jedes Zimmer absuchen. Dem Mann, den sie auffinden, kann aber auch der alarmierte Notarzt nicht mehr helfen. Der Nalbacher ist bereits tot – es gibt eindeutige Hinweise auf ein Gewaltverbrechen.

Ein Tötungsdelikt wird von der Führungs- und Lagezentrale der Polizei ausdrücklich bestätigt. Auch soll es einen Zusammenhang mit einem Vermisstenfall geben, was aber noch nicht offiziell bestätigt wurde. Nachbarn berichten aber auch das. Die Polizei will das erst genauer ermitteln und die Identität des Verstorbenen zweifelsfrei feststellen.

Umgehend werden der Kriminaldauerdienst, die Fachdienststelle für Straftaten gegen das Leben sowie die Tatortgruppe des Landespolizeipräsidiums zum Ort des Geschehens gerufen. Zunächst heißt es, dass der oder die Täter noch auf freiem Fuß sind und gesucht werden.

Kurz vor ein Uhr in der Nacht gibt es dann Hinweise darauf, dass eine Bewohnerin aus einem der Nachbaranwesen tatverdächtig sein könnte. Polizeieinheiten treffen die Frau am Fenster ihrer Wohnung an, doch die Nalbacherin verschwindet kurzerhand ins Haus und entzieht sich erst einmal dem Zugriff der Polizei. Die Beamten geben aber nicht nach und brechen wieder eine Tür auf, diesmal die der Frau, die sie deutlich alkoholisiert antreffen und festnehmen. Die Dame wird in Handschellen aus dem Haus geführt und in einem Streifenwagen abtransportiert. Sie muss zum Alkoholtest und zur Befragung. Die Frau weint, als die Beamten sie abführen.