Mehrere Beamte vor Ort : Großer Polizeieinsatz am Neunkircher Rathaus

Foto: Brandon Lee Posse 8 Bilder Bilder des Polizeieinsatzes in Neunkirchen

Polizeifahrzeuge und Beamte mit Schusswaffen waren am Rathaus in Neunkirchen im Einsatz. Was bislang bekannt ist.

Die Polizei ist am Dienstagabend zu einem Einsatz am Rathaus in Neunkirchen ausgerückt. Entsprechende Informationen eines Augenzeugen bestätigte die Polizeiinspektion Neunkirchen der Saarbrücker Zeitung. Demnach ereignete sich der Vorfall gegen 20:15 Uhr.

