Streckenabschnitt voll gesperrt 1,5 Meter hoher Fels stürzt in Saarbrücken auf wichtige Bundesstraße (mit Fotostrecke)

Am frühen Dienstagabend, gegen 17.30 Uhr, stürzt ein großes Felsstück auf die Großblittersdorfer Straße (B406) in Saarbrücken. Das teilt die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt am Dienstagabend mit. Bis die Stelle im Tageslicht begutachtet werden kann, bleibt der Streckenabschnitt voll gesperrt.