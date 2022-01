Brandursache noch unklar : Großeinsatz in Saarbrücken: Bewohnerin stirbt bei Feuer in Pflegeheim (mit Bildergalerie)

Foto: BeckerBredel 16 Bilder Frau stirbt nach Feuer in Saarbrücker Pflegeheim

Saarbrücken Am frühen Samstagmorgen ist ein Feuer in einem Pflegeheim in Saarbrücken ausgebrochen. Laut Polizei ist während der Löscharbeiten eine Frau tot aufgefunden worden. Was bisher bekannt ist.

Dramatischer Einsatz in den frühen Morgenstunden: In der Nacht zu Samstag (8. Januar) sind Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zu einem Brand im Pflegeheim Egon-Reinert-Haus in der Königsberger Straße im Saarbrücker Stadtteil Eschberg ausgerückt. Kräfte der Polizei-Inspektion (PI) Saarbrücken-Stadt, des Kriminaldauerdienstes, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes befinden sich momentan noch im Einsatz. Die Einsatzkräfte wurden gegen 1.30 Uhr informiert.

„Wir haben sofort Verstärkung angefordert und Großalarm für den Rettungsdienst ausgelöst“, sagte Feuerwehr-Einsatzleiter Ingo Wagenknecht. Vor Ort fanden die erst eintreffenden Einsatzkräfte einen Brand im zweiten Obergeschoss des Altenheimes vor. Zwei Zimmer standen in Vollbrand. Teile des Gebäudes waren verraucht. Mehrere Personen wurden noch in ihren Zimmern vermisst. Personen machten sich an Fenstern und Balkonen bemerkbar. Eine verletzte Person wurde bereits vor Ankunft der Feuerwehr gerettet, wie ein Sprecher der Feuerwehr Saarbrücken mitteilt.

Zur Brandbekämpfung und Menschenrettung wurden mehrere Trupps unter Atemschutz in die betroffenen Geschosse eingesetzt. Die Personen an den Balkonen wurden mit Fluchthauben aus dem Gebäude gerettet.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich nach derzeitigem Kenntnisstand ungefähr 70 Bewohner in dem Gebäude. „Neben mehreren Verletzten fanden die Einsatzkräfte eine leblose Person vor. Reanimations-Maßnahmen bei ihr verliefen erfolglos“, teilte ein Polizeisprecher am Morgen mit. Drei Verletzte befinden sich in umliegenden Krankenhäusern in ärztlicher Behandlung.

Brandursache noch unklar

Die Ermittler gehen zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund der Rauchentwicklung und den Löscharbeiten von einem hohen Gebäudeschaden ausgegangen. Die Maßnahmen vor Ort dauern noch an, ebenso die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache. Eine Begehung des Brandorts zur Spurensuche und -sicherung war laut Polizei bislang aus Sicherheitsgründen noch nicht möglich. Das Haus ist aktuell nicht bewohnbar.

Die Angehörigen der Verletzten und der verstorbenen Person wurden nach Angaben von Polizei und Feuerwehr bereits informiert. Die Angehörigen der restlichen betroffenen Bewohner werden im Laufe des Tages durch die Heimleitung informiert.