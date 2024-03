14 Polizei-Kommandos im Einsatz Großeinsatz im Saarland: Polizei sucht Männer in Waldgebiet in Dillingen

Ostersonntag, 31. März, in Dillingen im Saarland: in der Stettiner Straße befindet sich am Nachmittag ein Renault Zoe aus dem Département Moselle (Kennzeichen 57, Lothringen, Frankreich) in einem Abhang eines Privatgrundstückes. Der Wagen ist gegen einen Zaun gekracht. Das Elektro-Fahrzeug ist noch im Betriebsmodus, denn die Anzeige auf dem Armaturenbrett leuchtet noch. Es befinden sich noch Gegenstände im Auto, die nach Rücksprache mit der Polizei nicht gezeigt werden sollen. Außerdem sichern Polizeibeamte im nahegelegenen Waldstück Gegenstände und verpacken diese in eine Beweismittelsicherungs-Tüte. Das Auto wurde fluchtartig verlassen.