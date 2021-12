Großeinsatz für die Feuerwehr : Drei Verletzte bei schwerem Dachgeschoss-Brand in Ottweiler

Foto: dpa/Carsten Rehder

Ottweiler Bei dem Vollbrand eines Dachgeschosses in Ottweiler am späten Freitagabend sind drei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Die Löscharbeiten zogen sich bis in die Nacht hinein.