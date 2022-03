Kolonne von Einsatzwagen : Großeinsatz der Polizei am Saarbrücker Hauptbahnhof (mit Bildergalerie)

Foto: Adrian Froschauer 8 Bilder Großeinsatz der Polizei am Saarbrücker Hauptbahnhof

Saarbrücken Mit unzähligen Einsatzwagen ist die Polizei in Saarbrücken aktuell am Hauptbahnhof im Einsatz. Gegen 15.30 Uhr begann der Aufzug. Was bisher über den Einsatz bekannt ist.

Erst am Montag, 28. März, hatte die Polizei zwei Verdächtige aus einem Zug am Saarbrücker Hauptbahnhof geholt, die einen Mann niedergestochen haben sollen. Das Opfer erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Keine 24 Stunden später kam es am Dienstagnachmittag erneut zu einem Großeinsatz der Polizei. Unzählige Einsatzfahrzeuge säumen den Vorplatz. Viele Ermittler sind zu Fuß unterwegs. Seit 15.30 Uhr wurden die Einheiten zusammengezogen.

Bislang hält sich die Polizei mit Angaben zurück, warum so viele Kollegen vor Ort sind. Nach Augenzeugenberichten soll ein Passant mit einer Schusswaffe gesehen worden sein. Dieser sei aber mittlerweile wieder verschwunden.